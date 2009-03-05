Ющенко відкрив пологовий будинок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні взяв участь в урочистому відкритті комунального закладу «Міський пологовий будинок №2», споруджений на кошти, отримані містом від продажу «Криворіжсталі» у 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед медиками та представниками громадськості Кривого Рогу, Президент зазначив, що новий пологовий будинок - не рядовий об’єкт у системі охорони здоров’я України.

За словами В.ЮЩЕНКА, це медичний заклад відповідає усім вимогам енергозбереження. У цьому пологовому будинку на 40% менше споживатиметься енергоресурсів, ніж у медичних закладах такої ж площі.

Президент побажав медикам, які працюють у зазначеному пологовому будинку, працювати «на повну потужність».

В.ЮЩЕНКО також вручив їм сертифікат на медичне обладнання, встановлене в пологовому будинку.

За словами міського голови Кривого Рогу Юрія ЛЮБОНЕНКА, реконструкція пологового будинку №2 здійснена за кошти останнього траншу, отриманого від продажу «Криворіжсталі» в 2008 році. Загальна вартість реконструкції складає понад 80 млн. грн.

Сьогодні в експлуатацію здана перша черга акушерсько-педіатричного комплексу вартістю 50 млн. грн., в тому числі вартість медичного обладнання - понад 20 млн. грн.

У комунальному закладі «Міський пологовий будинок №2» є пологове відділення на 40 ліжок, відділення патології вагітних на 40 ліжок і аналогічне гінекологічне відділення на 40 ліжок.

В пологовому будинку також буде відкрито відділення патології новонароджених.