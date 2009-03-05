Луценко каже, що в Києві робиться одна величезна афера
16:36, 05 березня 2009Політика
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Але він нічим не може допомогти...
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що проблему нинішньої київської влади повинні вирішувати Президент і кияни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів.
«Все, що робиться сьогодні в Києві, це одна величезна афера по здирництву і знищенню української столиці. Але ключ розв’язання цієї проблеми знаходиться не в моїх руках: з одного боку – у Президента, з іншого - це можуть зробити самі кияни», - сказав він, зауваживши при цьому, що його завдання як міністра не допустити незаконних поборів.
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