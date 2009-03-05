Луценко каже, що в Києві робиться одна величезна афера

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що проблему нинішньої київської влади повинні вирішувати Президент і кияни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів.

«Все, що робиться сьогодні в Києві, це одна величезна афера по здирництву і знищенню української столиці. Але ключ розв’язання цієї проблеми знаходиться не в моїх руках: з одного боку – у Президента, з іншого - це можуть зробити самі кияни», - сказав він, зауваживши при цьому, що його завдання як міністра не допустити незаконних поборів.