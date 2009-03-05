Загальні збори коаліції відмінили

Загальні збори коаліції, які планувалося провести сьогодні о 19.00, відмінено.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Пояснюючи причини відміни зборів, народний депутат зауважив, що «той привід, який слугував ініціативою проведення цих зборів, вже врегульовано».

Як повідомляв УНІАН, під час загальних зборів планувалося обговорити ситуацію, що виникла у зв’язку зі звільненням з посади міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА. При цьому на проведенні загальних зборів наполягала фракція "Наша Україна – Народна самооборона".