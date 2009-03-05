ВР погодилася з пропозиціями Ющенка

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про плату за землю" з пропозиціями Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосував 401 народний депутат з 438 зареєстрованих в сесійній залі.

Президент України вказав, що прийнятий Верховною Радою України 15 січня 2009 року Закон України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про плату за землю" не може бути підписаний з ряду підстав.

Законом, що надійшов на підпис, пропонувалося звільнити підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, від сплати земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у їх власності, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України, бази олімпійської та паралімпійської підготовки. В той же час Президент зауважив, що Конституцією України гарантовано захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, конкуренції у підприємницькій діяльності. Усупереч цим конституційним приписам положення Закону, що надійшов на підпис, не поширювалося на підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, в яких земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перебувають не у власності, а в користуванні. Заперечення Президента викликало й те, що, передбачивши право окремих суб`єктів фізкультурно-спортивної спрямованості не сплачувати до бюджету земельний податок, Законом не визначено напрямів використання ними несплачених сум земельного податку, наслідком чого може стати нецільове (не на цілі, пов`язані з розвитком фізичної культури і спорту в Україні) їх використання. Зважаючи на це, було рекомендовано доповнити Закон, що надійшов на підпис, положеннями щодо цільового характеру використання несплачених сум земельного податку, що відповідатиме вимогам частини четвертої статті 49 Конституції України, відповідно до якої держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту.