Митник Шепітько вийшов на волю

Заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА звільнили з-під варти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, це підтвердив перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, звільнення Т.ШЕПІТЬКА стало можливим завдяки рішенню суду та діям народних депутатів від БЮТ, які прибули до слідчого ізолятора тимчасового утримання, де перебував Т.ШЕПІТЬКО.

«Звільнення ШЕПІТЬКА також відбулось завдяки діям Генеральної прокуратури, яка порушила кримінальну справу проти слідчого СБУ за незаконні дії», - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Народний депутат зазначив, що слідчі СБУ отримали вказівку випустити Т.ШЕПІТЬКА ще о 14.00, але тільки о 15.00 прибули до слідчого ізолятора з необхідними документами.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. внаслідок зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА.

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який припинив слідчі дії та призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.

Сьогодні на прес-конференції перший заступник глави СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що на Служба безпеки звільнила Т.ШЕПІТЬКА, затриманого у справі про привласнення посадовцями НАК “Нафтогаз України” чужого майна.

За його словами, СБУ сьогодні одержала постанову Шевченківського районного суду Києва про припинення дій по даній кримінальній справі, яка була винесена 4 березня т.г., і на її підставі звільнила Т.ШЕПІТЬКА з-під варти.

Разом із тим народні депутати, які перебували біля СІЗО, спростовували заяву В.ХОРОШКОВСЬКОГО про звільнення Т.ШЕПІТЬКА.

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