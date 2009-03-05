Литвин підписав постанову про відставку Огризка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав постанову парламента про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив під час передачі «Шустер live» на ТРК “Україна”.

Він також зазначив, що сьогодні розмовляв по телефону з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і сказав йому про те, що постанова підписана.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.