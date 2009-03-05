Чи слід Кучмі балотуватись у Президенти?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не радить колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ висувати свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

Про це він заявив в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”, коментуючи заяву Л.КУЧМИ, зроблену під час міжнародного телемосту, щодо його балотування у Президенти.

“Якби Леонід КУЧМА дослухався до моєї пропозиції, то я б йому не радив цього робити”, – сказав В.ЛИТВИН.

Він вважає, що Л. КУЧМІ “треба просто залишитися в історії Президентом України”.

“До останнього часу він (Л.КУЧМА – УНІАН) тримав себе гідно, оскільки не брав участі у різного роду політичних тусовках, не миготів на екранах, не роздавав на всі випадки життя інтерв’ю”, – зазначив Литвин.

На думку голови ВР, Л.КУЧМА “багато втратить” від участі у виборах.

У той же час В.ЛИТВИН підкреслив, що він не хоче давати поради, щоб це не сприймалося як намагання позбутися конкурента.

Довідка УНІАН. Л.КУЧМА двічі обирався Президентом України – у 1994 і 1999 роках. В.ЛИТВИН у 1999 - 2002 роках був главою Адміністрації Президента Л.КУЧМИ.