МЗС: Переговорам лідерів "нормандської четвірки" може передувати зустріч Порошенка і Макрона

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» обов'язково відбудеться, але їй може передувати двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це посадовець повідомив журналістам у Києві.

«Зустріч обов'язково відбудеться, тому що так воно працює. Конкретно: день, на жаль, не зможу сказати. Можу сказати, що найближчим часом ви самі побачите, які зустрічі відбудуться», - сказав Пристайко.

Дипломат додав, що «це, зокрема, залежить від того, що ми збираємось контактувати з новопризначеними лідерами, прямо зараз, не обов'язково це має відбуватися в форматі «нормандської четвірки».

«Якщо є новообраний французький президент, то не означає, що ми маємо зустрітися з ним вперше у форматі «нормандської четвірки». У нас є багато про що говорити з лідером Франції», - зазначив перший заступник глави МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у МЗС вважають, що влітку реально провести зустріч лідерів країн «нормандського формату».