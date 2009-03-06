У парламенті сьогодні - «день газу»

Верховна Рада на своєму пленарному засіданні планує заслухати звіт тимчасової слідчої комісії щодо газової ситуації в Україні. З такою ініціативою виступив спікер Володимир Литвин.

Депутати мають заслухати звіт комісії про стан функціонування газотранспортної системи України, а також про забезпечення блакитним паливом споживачів.

Напередодні у парламенті був день СБУ. Депутати, незадоволені штурмом та бійками в «Нафтогазі», створили тимчасову слідчу комісію, яку очолив Роман Зварич, і хочуть суттєво обмежити повноваження Служби безпеки України. Після внесення змін посадовці призначатимуть керівника спецпідрозділу «Альфа».

Якщо Президент довго думатиме, кого запропонувати на посаду голови СБУ, народні обранці можуть призначити виконувача обов’язків. Таку ініціативу спікер назвав зведенням політичних рахунків.

Володимир Литвин, голова Верховної Ради України: "Давайте притримуватись принципової позиції і не зводити політичних рахунків".

ICTV