Міністром закордонних справ може стати Тарасюк

Міністром закордонних справ може стати Борис Тарасюк. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив сьогодні народний депутат від фракції «Наша Україна-Народна Самооборона» Юрій Кармазін.

За його словами, на засіданні фракції НУ-НС йшлося про те, щоб «саме кандидатуру Тарасюка рекомендувати Президенту». При цьому сам Тарасюк не висловив бажання бути міністром закордонних справ, сказав Юрій Кармазін.

Він також заявив, що лідерка БЮТ Юлія Тимошенко «висловилася за те, щоб саме фракція НУ-НС мала прерогативу у визначенні кандидатури на посаду глави МЗС». Тепер усе залежатиме від консультацій всередині коаліції та з Президентом.

Екс-міністр Володимир Огризко звернувся до Віктора Ющенка з проханням не вносити його кандидатуру на посаду глави МЗС. Він зазначив, що вважає, неможливим «продовжувати роботу за такого керівництва Кабміну».