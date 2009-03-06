У БЮТ кажуть, що підтримають Тарасюка
10:32, 06 березня 2009Політика
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Другий раз в ту саму річку?
|Сергій Міщенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО.
За його словами, ймовірніші за все, коаліція сьогодні зробить заяву з цього приводу.
При цьому С.МІЩЕНКО зауважив, що фракція БЮТ підтримає кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на посаду міністра закордонних справ.
Як повідомлялося, колишній міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 5 березня звернувся до Президента з проханням не вносити його кандидатуру на посаду глави МЗС. Він зазначив, що вважає неможливим «продовжувати роботу за такого керівництва Кабміну».
Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.
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