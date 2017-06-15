Трамп наполягатиме на вільній від окупації РФ Україні – неформальний радник президента США

Президент США Дональд Трамп буде намагатись досягти свого інтересу вільної від окупації РФ України. Про це заявив екс-мер Нью-Йорка, неформальний радник президента США Рудольф Джулиани, пише «Новое Время».

«Україна вільна від російської окупації, - один з важливих інтересів США, і Трамп буде наполягати на цьому інтересі і досягати його», - сказав Джуліані.

За словами Джуліані, певні висновки щодо м’якої позиції Трампа до Росії були зроблені під час передвиборчої кампанії, однак, зараз Трамп глибше вникає у суть міжнародних відносин.

Читайте також"Якби не було Криму, вигадали б ще щось": Путін прокоментував голосування Сенату США про санкції проти РФ

«Таке враження може скластися з деяких коментарів Трампа в ході передвиборної кампанії. Але зараз, коли він став президентом і більш глибоко вникає в суть міжнародних відносин, це явно не так. Подивіться, наприклад, що сталося в Сирії, яка очевидно є союзником Росії. Трамп наказав бомбити сирійську військову базу, і зрозуміло, що в своїх діях інтереси США він ставить набагато вище за інтереси Росії», - сказав Джуліані.

Повну версію інтерв’ю читайте у свіжому номері журналу «Новое время».

Як повідомляв УНІАН раніше, наступного тижня відбудуться повноцінні переговори президентів Дональда Трампа та Петра Порошенка у Вашингтоні.

"Йдеться про повноцінний державний візит Порошенка у Вашингтон, який включатиме всі зустрічі з ключовими особами, в тому числі з президентом Трампом", - розповів один зі співрозмовників.