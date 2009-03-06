Нафтогаз звертається до СБУ з вимогою

НАК «Нафтогаз України» вважає дії співробітників Служби безпеки України (СБУ) правовим нігілізмом.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на постанову суду про зупинення проведення будь-яких слідчих дій у рамках порушеної кримінальної справи, представники СБУ продовжують спроби проведення слідчих дій за фактом нібито незаконного заволодіння газом.

Компанія вважає, що позиція представників СБУ є упередженою і порушує принципи кримінального судочинства в Україні. Зокрема, порушено принцип невинності, за яким слідство повинне у відповідних судових інстанціях довести вину підозрюваного, а не підозрюваний повинен доводити свою невинність.

Крім того, впродовж останніх двох діб на співробітників НАК «Нафтогаз України» здійснюється безпрецедентний психологічний тиск. Застосовуються сили спецпідрозділів СБУ. Посадовців компанії всіх рівнів викликають на допити і доставляють під конвоєм до слідчих СБУ.

НАК «Нафтогаз України» звертається до керівництва Служби безпеки України з вимогою припинити тиск на співробітників компанії, не заважати її нормальній діяльності і припинити її блокування.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

4 березня у прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляж ній формі і в масках увірвалися в будівлю НАК у Києві.

Пізніше в прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» у Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який припинив слідчі дії та призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.

Увечері 4 березня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу (який перебуває в українських підземних газосховищах).

5 березня слідчі СБУ також проводили слідчі дії у приміщенні «Укртрансгазу».