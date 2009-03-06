Тимошенко вирішила підтримати Наливайченка

Фракція БЮТ підтримуватиме кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови Служби безпеки України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в БЮТ, зазначивши, що відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

У засіданні фракції взяла участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За словами співрозмовника агентства, пропозиція щодо підтримки В.НАЛИВАЙЧЕНКА викликала обурення ряду народних депутатів. Однак більшість фракції проголосувала за підтримку В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

В той же час народні депутати від БЮТ відмовляються коментувати таке рішення фракції, посилаючись «на делікатність питання».

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО зауважив, що це питання дійсно обговорювалося. При цьому він не виключив, що перед розглядом цього питання буде оголошена перерва в засіданні ВР для проведення додаткових консультацій. За словами С.ВЛАСЕНКА, в питанні підтримки В.НАЛИВАЙЧЕНКА є як негативні, так і позитивні моменти. Він, зокрема, зазначив, що фракції БЮТ стало відомо, що “саме завдяки зусиллям НАЛИВАЙЧЕНКА та його втручанню в справу навколо «Нафтогазу» було виконано рішення Шевченківського райсуду Києва, пов’язане з НАК» (цей суд припинив слідчі дії у справі, порушеній за фактом заволодіння посадовими особами НАК "Нафтогаз України" 6,3 млрд. кубометрів газу – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову вніс до Верховної Ради подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.