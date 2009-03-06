ВР вже за 10 днів чекає Наливайченка на килим
Нардепи вимагають кадрової чистки
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про деякі питання організації діяльності СБУ».
Як передає кореспондент УНІАН, документ підтримали 233 із 417 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Постановою передбачено, що парламент 17 березня заслухає звіт голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА щодо функціонування Служби безпеки та її кадрового забезпечення.
У постанові також визнано доцільним створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань реформування СБУ.
Керівнику СБУ рекомендовано невідкладно ініціювати перегляд рішень з кадрових питань щодо призначення керівного складу органів та підрозділів СБУ з метою їх приведення у відповідність з Конституцією та законом про СБУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, Верховна Рада України за поданням Президента призначила В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.