Ющенко звільнив 5 заступників Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував розпорядження голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення заступниками голови КМДА Дениса БАССА, Віталія ЖУРАВСЬКОГО, Броніслава СТИЧИНСЬКОГО, Володимира ГОЛОВАЧА і Олександра ЛУЦЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться в указі Президента від 6 березня.

За словами глави держави, ці посадовці були призначені без погодження з Президентом України всупереч статті 16 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», Указу Президента України від 4 серпня 2006 року № 675 «Про підготовку пропозицій та попередній розгляд кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій».

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.