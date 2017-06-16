На роботу військових складів і арсеналів додатково виділено 200 мільйонів гривень

На відновлення роботи військових складів та арсеналів цього року додатково виділено 200 млн грн. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

Читайте такожМіноборони направить у Балаклію ремонтні бригади, які допоможуть відновлювати житла місцевих - Полторак"На розмінування території після надзвичайної ситуації на складі ракетно-артилерійського озброєння у Балаклії виділено 9 млн грн. Окрім цього, із резервного фонду держави додатково виділено 200 млн грн на відновлення живучості військових складів та арсеналів. У військах проводяться профілактичні заходи на посилення перепускного протипожежного режиму військових частин, арсеналів та складів паливно-мастильних матеріалів", - зазначив Праута.

Також він додав, що 77 пожежних патрулів здійснюють патрулювання лісових масивів поблизу військових частин.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в Балаклії Харківської області в результаті пожежі вибухнув військовий арсенал. Було евакуйовано близько 20 тис. осіб. Від розривів снарядів загинула жінка, ще кілька осіб дістали поранення.

Служба безпеки за фактом пожежі на арсеналі відкрила кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу ("диверсія").