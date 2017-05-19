Територію в Балаклії повністю розмінували - мінрегіон

Територію, що постраждала внаслідок пожежі з подальшою детонацією боєприпасів 23 березня у м. Балаклія на Харківщині на території 65 арсеналу Збройних сил України, повністю розміновано й очищено.

Як повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра України, про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки до Балаклії.

«Ця надзвичайна ситуація належить до такої категорії, наслідки якої ліквідовуються не за один день. Це вимагало системності й відповідальності. З самого першого дня ми тримали і тримаємо ситуацію у Балаклії під контролем. Слід згадати, що розмінування території після вибухів складів боєприпасів у Новобогданівці тривало майже 10 років, у Лозовій на Харківщині - 5 років, у Сватові на Луганщині - триває досі. Нам вдалось це зробити у максимально стислі строки», - зазначив Зубко.

Він повідомив, що ліквідація наслідків відбувалась у два етапи. «По-перше, першочергові антикризові дії. Уряд для цього виділив по лінії ДСНС 20,6 млн грн. Важливо було врятувати людські життя в період активної фази надзвичайної ситуації й почати розмінування. Далі ми затвердили план гуманітарного розмінування населених пунктів і територій, прилеглих до арсеналу. До розмінування долучилися піротехнічні бригади та екіпажі інженерної техніки із 18 областей України. Наразі всі необхідні кроки зроблені, піротехнічними підрозділами вилучено близько 29 тисяч вибухонебезпечних предметів. Балаклія, 9 населених пунктів та прилегла до арсеналу 10-ти кілометрова зона, забруднена боєприпасами, очищені», - зазначив Зубко.

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За його словами, протягом 2017 року ДСНС забезпечить постійний моніторинг за станом очищеної території, а також оперативне реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. «Важливий акцент – безпека сільськогосподарських робіт на цих територіях та постійних їх супровід з боку піротехнічних бригад. Ще одне завдання – попередження та профілактика. Особливо серед дітей, школярів та підлітків. Балаклія лишається територією особливої уваги», - наголосив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії Харківської області внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

Служба безпеки за фактом пожежі на арсеналі відкрила кримінальне провадження за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України.