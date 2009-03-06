Ющенко помилував 61 засудженого
17:10, 06 березня 2009Політика
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Задоволено 150 клопотань
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 61 засудженого.
Як повідомляє Служба Президента з питань помилування, при цьому задоволено 150 клопотань громадян та народних депутатів України.
У числі помилуваних осіб - 9 жінок і 52 чоловіки. З них 36 молодого віку, 6 - похилого віку, 2 інваліди, 1 учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 9 багатодітних та інші.
Президентом України з початку 2009 року підписано 2 укази про помилування 128 осіб. З них 49 засудженим основну міру покарання скорочено, 79 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.
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