Справа Насірова: рішення українського суду відхилити британські докази не викликає довіри - посол Канади

Посол Канади в України Роман Ващук заявив, що рішення українського суду щодо відхилення доказів британської сторони у справі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не викликає довіри.

Читайте такожПосол Великої Британії підтвердила наявність у Насірова британського громадянстваПро це посол повідомив у Twitter у відповідь на заяву посольства Великої Британії в Україні, яке стурбоване рішенням Солом'янського районного суду Києва, який визнав неприйнятними надані британською стороною докази у справі Насірова.

"І знову: зовнішній світ і об'єктивна реальність існують. Довіра до української судової системи будується зовсім не так", - заявив Ващук.

Як повідомляв УНІАН, британські дипломати наголосили, що відповіді органи Великої Британії вивчать усі факти, щоб встановити, чи мали місце кримінальні правопорушення з боку громадянина Великої Британії Насірова, який може постати перед судом у Сполученому Королівстві.

Раніше посол Британії Джудіт Гоф підтвердила, що лист британської сторони до Національного антикорупційного бюро України щодо громадянства Насірова є справжнім.