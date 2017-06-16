Поліція Павлограду спростувала інформацію про продовження затримань у справі Вороненкова

У поліції Павлограду спростували інформацію, що з'явилася сьогодні про те, що у місті тривають затримання у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, у поліції заявили, що жодного затриманого за підозрою у вбивстві Вороненкова в міський відділ поліції не доставляли.

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Про нових фігурантів не знають і друзі затриманого напередодні Ярослава Тарасенко. Втім, визнають, що сам він очікував, що у слідства виникнуть питання і навіть чекав приходу правоохоронців.

Зазначимо, що сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що співробітники правоохоронних органів почали в п'ятницю, 16 червня, спецоперацію по затриманню підозрюваних у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.