Литвин: вітаю українських берегинь

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН привітав жінок з нагоди 8 березня.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

“Сердечно вітаю українських берегинь зі святом, що піднесеним заспівом весни віншує всеперемагаючу сутність любові й краси”, - говориться у привітанні.

На думку голови ВР, “глибинний зміст цього всенародного свята символічно сповнений особливої чарівності, явленої оновленням природи, пробудженням землі, торжеством світла, тепла, життя. Його уособлення - жінка - поєднуючи в собі життєдайні дари, по праву возвеличується в іпостасі вінця благословенного й священного творіння. Її материнським началом означене все суще на нашій землі. Руки матері - перша підтримка й опора кожного з нас”.

Як зазначив В.ЛИТВИН у своєму вітанні, “величність земного подвижництва жінки, принесеного на вівтар суспільним, трудовим, родинним справам, нерозривно пов’язана й кревно споріднена з самовідданістю, жертовністю, добротою, милосердям. Її зусиллями, енергією, волею, талантом наснажується й примножується і сімейний добробут, і міць держави”.

“Традиційно в українському суспільстві жінка відігравала багато в чому визначальну роль. Наші найвищі злети заквітчані мудрістю й далекоглядністю легендарних співвітчизниць, їхньою пісенно-поетичною душею і невтомними руками. І в ХХІ столітті жінка на вістрі часу в якості рушійної сили національного поступу, суспільної подвижниці, натхненниці добротворення. У вирі життя: в радості й щасті, горі й недолі, в статках і скруті вона незрадлива опора, розрада й надія”, - наголосив В.ЛИТВИН і додав: “Доземний уклін і наша безмірна вдячність вам, дорогі матері, дружини, сестри, доньки, соратниці за всі ваші чесноти й щедроти, за вашу життєдайну наснагу, за те, що ви є”.

В.ЛИТВИН побажав жінкам “нехай сердечна вдячність нинішніх і майбутніх поколінь, весняний святковий настрій відновить ваші життєві сили, вознесе ваші помисли й енергію творення на славу Жінки-берегині, рідної землі, всієї України. Миру, добра вам, прихильності долі, щастя й радості на довгі і щасливі літа”.