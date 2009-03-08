УНП бере під захист місце, де жив Василь Стус

Святошинська районна організація Української народної партії має намір встановити пам’ятний знак на місці будинку Василя Стуса у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, днями вони спільно з активістами КУНу та “Зеленого світу” провели акцію проти вирубки скверу, розташованого за адресою м.Київ, пр.Перемоги, 119.

“Наступний крок, який має намір здійснити УНП, - встановлення пам’ятного знаку на місці розташування садиби сім’ї В.Стуса та залучення до цієї події авторитетних громадських діячів, народних депутатів України та представників Української православної церкви Київського патріархату”, – зазначається у повідомленні.

За інформацією прес-служби, два роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені В.Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де в 60-70-х роках стояв ошатний будиночок, на другому поверсі якого жив із дружиною й сином видатний український поет В.Стус. “Однак київська влада, проігнорувавши волю киян, віддала перевагу проекту створення на цьому місці розважального комплексу”, - констатує прес-служба УНП.

“Наприкінці лютого з’явилась інформація, що особи, які приватизували цю ділянку, мають намір вирубити реліктові та молодші дерева на ній, поки суд не скасував документів, виданих Київcькою міською владою з порушенням низки українських законів. Щоб не допустити цього, місцева УНП разом з представниками інших громадських організацій та небайдужими громадянами поновили інформаційні таблички про заснування скверу, які нещодавно знищили невідомі та зашипувала дерева, щоб запобігти їхньому знищенню”, - повідомили в прес-службі.