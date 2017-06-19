Сьогодні Рада ЄС без обговорення затвердить продовження "кримських" санкцій

Сьогодні в Люксембурзі пройде засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ, на якому будуть затверджені санкції для незаконно анексованого Криму та Севастополя.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, рішення буде затверджено без обговорення за «А» процедурою на початку засідання.

Читайте такожНімецький правопопулістський політик назвав Крим "споконвічною російською територією"

Таким чином, санкції, застосовані до Криму та Севастополя будуть продовжені до 23 червня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, рішення про продовження санкцій було погоджено 6 червня на рівні Комітету постійних представників країн-ЄС (COREPER).

Як відомо, санкції були запроваджені ЄС 14 червня 2014 року на імпорт продукції, виробленій в Криму чи Севастополі, на інвестиції до Криму чи Севастополя, туристичні послуги, зокрема, круїзні кораблі не можуть заходити в порти Криму, за виключенням надзвичайної ситуації, на експорт окремих товарів та технологій для кримських компаній чи для використання в Криму у сфері транспорту, телекомунікації та енергетичного сектору.

По завершенню засідання Ради ЄС у той же день в Люксембурзі відбудеться зустріч міністрів Східного партнерства, метою якої є підготовка до саміту Східного партнерства, який пройде 24 листопада в Брюсселі. Учасниками Східного партнерства є Україна, Грузія, Молдавія, Вірменія, Азербайджан та Білорусь.