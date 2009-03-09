Соціалісти вимагають відставки уряду Тимошенко

Активісти Соціалістичної партії України сьогодні на мітингу в Сімферополі зажадали відправити у відставку уряд країни на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними організаторів, в «акції соціального протесту», яка проходила на площі Радянській, взяли участь 1,5 тисячі людей, за даними міліції - 800-1000.

Мітингувальники, переважно молодь, вийшли на акцію з транспарантами: «Вимагаємо відставки уряду!», «Бій корупції!», «Ні зростанню цін на газ і електрику!». Люди тримали численні прапори СПУ, а також прапори Криму й України. Соціалісти скандували: «У відставку уряд!» і «Геть!».

«Ми вимагаємо цілковитого оновлення влади, відставки бездіяльного уряду, проведення дострокових виборів», - сказано в резолюції мітингу.

Крім цього, соціалісти зажадали припинення маніпуляцій з національною валютою, вироблення ефективних антикризових програм на загальнодержавному й місцевому рівні, збереження робочих місць, захисту дрібного і середнього бізнесу, запобігання зростанню безробіття.