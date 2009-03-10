Литвин: чи є в нас зовнішня політика?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за проведення консультацій між керівництвом країни та лідерами парламентських фракцій щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам, перебуваючи на Черкащині.

«Я вважаю, що для того, щоб рішення приймалися в позитивному вимірі, треба проводити відповідні консультації», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому голова ВР висловив переконання, що на посаду міністра закордонних справ потрібно підбирати тих людей, які будуть здатні проводити розумну зовнішню політику.

Крім того, наголосив В.ЛИТВИН, на сьогодні потрібно дати відповідь на запитання, чи є у нас зовнішня політика, і наскільки вона відповідає запитам, потребам, інтересам України та українського суспільства.

«Я думаю, що на це запитання відповідь буде абсолютно негативна. А тих, хто буде активно виступати з опонуванням, я хочу запитати, хто до нас із світових лідерів за останній час в Україну приїжджав, і на якому рівні приймали Україну і її представників в світі», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН також зауважив, що поки він не мав жодних переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо кандидатури міністра закордонних справ.

«Я переконаний, що Верховна Рада України має приймати адекватні рішення. Право Президента подати кандидатуру, а обов’язок ВР - прийняти відповідне рішення», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, парламентська коаліція 6 березня направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звернення щодо внесення до Верховної Ради подання про призначення Бориса ТАРАСЮКА міністром закордонних справ України.

Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.

Попереднього главу МЗС Володимира ОГРИЗКА Верховна Рада звільнила 3 березня.

5 березня В.ОГРИЗКО звернувся до Президента з проханням не вносити його кандидатуру на посаду глави МЗС. Він зазначив, що вважає неможливим «продовжувати роботу за такого керівництва Кабміну».