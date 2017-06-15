Порошенка просять повернути ВКонтакте: петиція набрала понад 25 тисяч підписів

Петиція щодо скасування блокування російської соцмережі ВКонтакте на сайті президента України набрала достатню кількість голосів для її розгляду.

Менш ніж за місяць її підписала необхідна кількість громадян країни, тепер глава держави має розглянути цю петицію. Наразі кількість підписів сягнула 25 тис. 160.

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"Це рішення Адміністрації президента несе низку негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - це обов'язок СБУ або кіберпідрозділів (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі повинна позначатися на звичайних людях?!" - йдеться в описі петиції.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.