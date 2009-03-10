У ВР опрацьовується Виборчий кодекс

У Верховній Раді України опрацьовується Виборчий кодекс для того, щоб було ухвалено єдиний уніфікований документ для забезпечення виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю журналістам, перебуваючи на Черкащині.

Зокрема, за його словами, цей документ опрацьовується робочою групою, проходить експертизу за участю представників Венеціанської комісії, щоб цей документ відповідав європейським стандартам.

«Нам потрібно дати відповідь на запитання - Україну будемо будувати парламентсько-демократичну чи президентську авторитарну», – сказав В.ЛИТВИН.