Балога видає бажане за дійсне - експерт

Загострення в українському політичному житті, зокрема ситуацію довкола СБУ та «Нафтогазу», політологи вважають загрозою єдності правлячої коаліції. Але не підставою для дострокових парламентських виборів.

Заява Віктора Балоги про можливість будь-якої миті оголосити позачергові парламентські вибори надто перебільшена, сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» науковий директор Школи політичної аналітики Київо-Могилянської Академії Олексій Гарань: «Формальне існування коаліції не дозволяє президентові скористатися правом розпуску парламенту. Скоріше за все, Балога видає бажане за дійсне».

Водночас Гарань не виключив розпаду чинної та створення нової більшості за участі БЮТ та Партії регіонів. Натомість, політолог Віктор Небоженко вважає, що такий розвиток подій міг би спричинити розпад фракції БЮТ. Він нагадав, що незважаючи на нестабільність, чинна коаліція ухвалює більшість законопроектів уряду та успішно долає президентські «вето». На його думку, депутати теперішньої більшості розглядають високі шанси на перемогу Юлії Тимошенко на президентських виборах, як гарантію забезпечення власного політичного майбутнього.