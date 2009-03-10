Литвин на три дні поїхав до Криму

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 10-12 березня перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, відповідно до програми поїздки, В.ЛИТВИН зустрінеться з колективом Океанологічного центру НАН України (м. Севастополь), зі студентами та викладачами Кримського державного інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь).

Програмою поїздки також передбачені зустрічі голови ВР з мешканцями Алушти та Феодосії.

Також В.ЛИТВИН виступить у прямому ефірі ТРК «Чорноморська», здійснить запис на ТРК «Крим», Севастопольській регіональній ДТРК, ТБ «Незалежне телебачення Севастополя» і дасть прес-конференцію для ЗМІ.