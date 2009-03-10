Ющенко знову кличе до себе Януковича

Завтра на нараді Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН і голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ обговорюватимуть питання отримання другого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, на чергову зустріч вищого керівництва України також запрошено лідера опозиції. Зустріч розпочнеться о 14.30.

Як сказала прес-секретар, в умовах загострення економічної кризи Президент розглядає ці зустрічі як дієвий механізм вироблення єдиної позиції з ключових питань державного розвитку.

І.ВАННИКОВА наголосила, що на порядку денному наради - обговорення ситуації з отримання другого траншу кредиту МВФ та напрацювання подальших принципів співпраці з міжнародними фінансовими структурами.

Прес-секретар Президента повідомила, що Україна отримала реакцію Міжнародного валютного фонду на свою узгоджену позицію щодо співпраці з цією організацією. «МВФ наполягає на низці попередніх заходів, які Україна має здійснити для отримання чергового траншу МВФ», - сказала І.ВАННИКОВА.

Зокрема, йдеться про ухвалення низки законів, спрямованих на зменшення дефіциту українського бюджету. Так, у законі про державний бюджет на 2009 рік МВФ категорично не сприймає статті 84 та 86 державного бюджету.

«І, власне, для обговорення цих питань завтра о 14.30 Президент ініціює нараду на найвищому рівні у Секретаріаті Президента», - сказала І.ВАННИКОВА.