Генпрокуратура боїться за життя Зварича

Сьогодні Печерський районний суд Києва має обрати міру запобіжного заходу колишньому судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорю ЗВАРИЧУ, який обвинувачується в хабарництві.

Про це УНІАН повідомили у прес-служби Генеральної прокуратури України.

Водночас у прес-службі зазначили, що час судового засідання не визначений і не розголошується, в тому числі з метою безпеки для самого І.ЗВАРИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків співробітники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

Сьогодні вранці І.ЗВАРИЧА було доставлено до Києва, він утримується в одному з ізоляторів тимчасового тримання.