Ющенко триматиме інтригу до вівторка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного вівторка (17 березня) оголосить прізвище кандидата на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Прес-секретар підкреслила, що Президент прийматиме рішення щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ, зважаючи на два принципових аспекти.

«Перше – це системність поглядів кандидата та його ціннісна орієнтація на євроатлантичну інтеграцію України. Друге – моральні якості та бездоганна репутація», - сказав І.ВАННИКОВА.

Вона підкреслила, що Президент також готовий розглянути запропоновану парламентською коаліцією кандидатуру на посаду глави українського зовнішньополітичного відомства.

«Однак, на його думку, коаліція має усвідомлювати, що зовнішньополітичний курс держави і Президента на євроатлантичну інтеграцію визначений, зокрема, на законодавчому рівні. Країна іде обраним курсом впродовж останніх років, і цей курс не підлягає ревізії. Тому фігура нового міністра не призведе до змін у зовнішньополітичній доктрині України», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 березня звільнила Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

5 березня В.ОГРИЗКО звернувся до Президента з проханням не вносити його кандидатуру на посаду глави МЗС. Він зазначив, що вважає неможливим «продовжувати роботу за такого керівництва Кабміну».

Парламентська коаліція 6 березня направила Президентові звернення щодо внесення до Верховної Ради подання про призначення Бориса ТАРАСЮКА міністром закордонних справ України. Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.

6 березня В.ЮЩЕНКО заявив, що вже визначився з кандидатурою на посаду міністра закордонних справ, однак відмовився називати його прізвище.