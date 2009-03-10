Жванія вийшов в Інтернет

Народний депутат Давид Жванія презентував власний сайт - www.zhvaniya.com. Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата. «Особиста сторінка в Інтернеті – це можливість без посередників висловити мої думки, оцінки й водночас прочитати ваші», – вважає Д.Жванія.

Депутат зазначає, що мав на меті створення сайту, який би давав змогу максимально близько спілкуватися з відвідувачами сторінки. «Я не хотів робити шаблонний персональний сайт, де є табу на альтернативні точки зору. Хотів би, щоб на сайті з’явилися думки політичних та економічних експертів, адже тільки в дискусії може народитись істина. Сподіваюся, що і мої однодумці, і ті, з ким у мене різні погляди на політичні процеси в країні, долучаться до обговорення злободенних тем», – зазначив Д.Жванія.

Окрім персональної інформації, як зазначили в прес-службі, на сайті можна ознайомитись з останніми новинами з України та світу, а також із різними точками зору на політичні й економічні процеси, що відбуваються в нашій державі та за її межами. Тут також розміщатимуться шаржі, репортажні фото з парламенту, свіжі анекдоти.