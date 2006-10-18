Москаль знає, задля чого депутати рвуть сорочки

Постійний представник Президента України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що політичним силам у парламенті країни не вигідно надавати державний статус російській мові, оскільки, вирішивши мовне питання, їм ні на чому буде спекулювати в ході наступної виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ заявив сьогодні журналістам у Сімферополі, коментуючи прийняте Верховною Радою АРК звернення до керівництва України з проханням змінити статус російської мови.

За словами представника глави держави, він не має ніяких претензій до сьогоднішнього звернення парламенту Криму, проте вважає, що ніякого результату від нього не буде. "Це матиме нульовий результат, - сказав Г.МОСКАЛЬ. - Сьогодні є 226 голосів (у коаліції у ВР України є необхідна для зміни законів кількість депутатських голосів - УНІАН), то міняйте будь-які закони! Але сьогодні нікому це не вигідно".

Г.МОСКАЛЬ зазначив, що якщо сьогодні вирішити мовне питання і питання членства України в НАТО, то багато політичних сил стануть банкротами, оскільки їм нічим буде "засмічувати голови" виборців на виборах. "Я з багатьма депутатами говорив, які виступали і сорочку рвали (вимагали додання російській мові статусу державноъ - УНІАН), так вони мені кажуть, Геннадій Геннадійович, не вчасно зараз це приймати - попереду парламентські, президентські вибори, зняти мовну тему і тему НАТО, про що ми говоритимемо виборцям - чи будемо тирсою їм голову забивати? - сказав постпред Президента. - Якщо прибрати тему мовну і тему НАТО в програмах ряду політичних партій - вони просто стануть банкротами".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада Криму прийняла звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови ВР Олександра МОРОЗА і глави Кабміну Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням надати російській мові статус державноъ в порядку, встановленому Конституцією України, шляхом винесення даного питання на всеукраїнський референдум. Крім того, кримські депутати запропонували закріпити за російською мовою регіональний статус у тих регіонах, де вона є мовою більшості населення.