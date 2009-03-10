Путін знає, яким місцем думають люди

Спроби українських силових структур вилучити оригінал газового договору з РФ дискредитують Україну і примушують задуматися про альтернативні маршрути постачання газу до Європи, заявив журналістам у вівторок прем`єр-міністр РФ Володимир Путін. Слідчі СБУ 4 березня проводили в офісі "Нафтогазу" слідчі дії в рамках кримінальної справи про заволодіння 6,3 мільярда кубометрів газу. Співробітники спецслужби шукали зокрема оригінали контрактів на постачання газу і його транзит, які були підписані між "Нафтогазом" і "Газпромом" 19 січня в Москві, стверджує РИА новости.

"Ясно, що це дискредитує державу і примушує задуматися про альтернативні шляхи доставки газу до Європи. Це дисциплінуватиме всіх", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-угорських консультацій. "Люди в масках з автоматами намагалися вилучити контракти в державній енергетичній компанії. Це тільки дискредитує країну і примушує задуматися", - додав прем`єр. Кажучи про цю ситуацію, Путін відзначив, що "комусь кортить... яким місцем думають люди?" Він нагадав, що Росія пішла на поступки і не застосовувала штрафних санкцій до України за неповний відбір газу.