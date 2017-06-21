Довгоочікувана зустріч Порошенка і Трампа: найважливіші тези розмови (відео)

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Ключовим на зустрічі президентів стало питання мирного урегулювання конфлікту на сході України.

Президент України назвав США одним із найбільш надійних та стратегічних партнерів України. Порошенко заявив, що отримав тверду підтримку з боку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

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Дональд Трамп дав доручення розширити військово-технічну співпрацю між США та Україною і наголосив, що США залишаються відданими Мінським домовленостям.

Крім того, Порошенко порівняв Трампа з президентом США Рональдом Рейганом під час закінчення "Холодної війни" і назвав Трампа «реальним лідером, харизматичною людиною, яка може принести мир в Україну».