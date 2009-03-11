Стельмах виходить на роботу
09:34, 11 березня 2009Політика
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Голова НБУ був у відпустці з середини січня
Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ 10 березня завершив свою відпустку і повернувся до виконання своїх обов`язків, повідомляє газета «Дело» (№36 від 11 березня).
Як відомо, В.СТЕЛЬМАХ перебував у відпустці з середини січня. Виконуючим обов`язки голови НБУ було призначено його першого заступника Анатолія ШАПОВАЛОВА.
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