Стельмах виходить на роботу

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ 10 березня завершив свою відпустку і повернувся до виконання своїх обов`язків, повідомляє газета «Дело» (№36 від 11 березня).

Як відомо, В.СТЕЛЬМАХ перебував у відпустці з середини січня. Виконуючим обов`язки голови НБУ було призначено його першого заступника Анатолія ШАПОВАЛОВА.