Тимошенко сьогодні прийме «доленосне» рішення

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що спеціальний фонд державного бюджету недоотримує 10 млрд. грн. за надання адміністративних послуг державними підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Коли ми провели попередній аналіз, а я думаю, що ніхто до такого аналізу в попередні роки навіть не наближався, то з`ясувалося, що державні адміністративні послуги, які надаються відповідно до законів, у тому числі і з нормативних актів уряду, в значній кількості випадків надаються не бюджетними установами, не безпосередньо міністерствами, а спеціально створеними державними підприємствами, і кошти не надходять до спеціальної частини доходів державного бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, передача права на надання адміністративних послуг міністерствами спеціально створеним держпідприємствам призводить до корупції, до зловживань бюрократичної машини, а також до недонадходжень коштів до бюджету.

Прем`єр-міністр повідомила, що сьогодні на засіданні уряд має намір врегулювати питання надання адміністративних послуг міністерствами і державними відомствами.

«Безперечно, кількість і спрямування цих послуг повинні бути скорочені для того, щоб знизити тиск на підприємців і на громадян України з боку бюрократичної машини. Це доволі доленосне рішення, яке ми сьогодні прийматимемо. Рішення буде дуже простим – про максимальну ревізію надання цих послуг, про залучення і зарахування всіх цих коштів, які одержують за надання таких держпослуг до спеціального фонду держбюджету. І в певний термін перевести надання цих послуг від безконтрольних державних підприємств на бюджетні установи», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в даний час державні адміністративні послуги надають більш як одна тисяча спеціально створених державних підприємств. «Коли ми почали перевіряти надання державних адміністративних послуг, ми були шоковані, що з часів попередньої влади нам дісталися державні підприємства, які одержують гроші, а потім ними розраховуються безконтрольно з випадковими компаніями за надання непотрібних послуг», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.