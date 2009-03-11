Тимошенко заспокоїла Банкову: без істерик

НАК «Нафтогаз України» буде повністю і своєчасно розраховуватися за весь газ, що купується у ВАТ «Газпром», упродовж всього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що газ, одержаний в лютому, сплачено в повному обсягу, і є всі підстави чекати своєчасних розрахунків з «Газпромом» до кінця цього року.

«Всі балансові оцінки роботи НАК «Нафтогаз України» свідчать про те, що «Нафтогаз» весь рік розраховуватиметься вчасно, в повному обсягу, і про стабільність українського газового ринку, а також про те, що поставкам газу через Україну до Європи абсолютно нічого не загрожує. Я хотіла б, щоб ми зняли всі політичні нашарування і реально дивилися на факти, а не жили істериками і політичними провокаціями», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня ц.р. уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що поява боргових претензій Росії до України закладена в суті газових контрактів. На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, контракти, підписані 19 січня 2009 року, не спростили, а навпаки – ускладнили відносини в газовій сфері з російською стороною: тепер для врегулювання поточних питань необхідні щомісячні переговори, тоді як за всі попередні роки такі переговори проводилися лише раз на рік. «Нещодавні заяви російського керівництва свідчать про те, що тепер наприкінці кожного місяця існує загроза припинення постачання і транзиту природного газу за одностороннім рішенням російської сторони», – вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він прогнозує, що подальше зволікання керівництва уряду України з офіційним і прозорим врегулюванням контрактних зобов`язань щодо проплати за фактично імпортований газ створює реальну загрозу появи наприкінці цього року серйозних боргових претензій до української сторони з боку російської.

«Ці претензії можуть бути використані, зокрема, як додатковий могутній важіль зовнішнього політичного тиску на Україну в передвиборний період», – вважає уповноважений Президента.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що йде за місяцем постачання. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Всього у 2009 році НАК "Нафтогаз України" має заплатити 14,4 млрд. дол.

У 20-х числах лютого "Нафтогаз" сповістив "Газпром" про можливе погіршення розрахунків через зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики у розмірі 552 млн. дол.

5 березня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що Росія припинить постачання газу до України, а можливо, і європейським споживачам, якщо 7 березня не буде проведено оплату за поставлений газ.

Того ж дня, 5 березня, НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувався з ВАТ «Газпром» за поставлений у лютому 2009 року російський газ. Сума становила близько 360 млн. дол.