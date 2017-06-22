Євросоюз сьогодні продовжить санкції проти РФ - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Рада Євросоюзу на сьогоднішньому засіданні продовжить антиросійські санкції до повної імплементації Мінських угод. Про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам в Брюсселі.

Читайте такожСанкції є сильною мотивацією для Росії повернутись за стіл переговорів - Порошенко«У нас була сьогодні досить насичена програма…Чому сьогодні дуже важливий день і чому ми сьогодні мали бути в Брюсселі? Тому що саме сьогодні відбудеться засідання Ради ЄС, де будуть прийняті рішення, тепер ми вже точно знаємо, я дуже обережний в прогнозах, щодо продовження санкцій проти РФ аж до повної імплементації Мінських угод, в тому числі і їх безпекового компоненту», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що лідери Євросоюзу не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з виконанням Мінських домовленостей, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС.

Нагадаємо, на саміті Євросоюзу канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон поінформують лідерів країн та урядів про стан виконання Мінських домовленостей, рішення про продовження чинності санкцій проти Росії буде ухвалено пізніше. Зокрема, рішення продовжити економічні секторальні санкції для Росії, які пов'язані з виконанням Мінських домовленостей, буде ухвалено Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини та президента Франції.