Ющенко виявив честь десятьом банкам (перелік)

Національний банк України спільно з найбільшими українськими банками впродовж десяти днів завершать розробку антикризового плану у банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За його словами, сьогодні на зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ були присутні керівники десяти банків, яких вважають у Секретаріаті Президента «партнерами, з якими можна працювати, оскільки в результаті перевірок у них не було виявлено жодних порушень» (у нараді, зокрема, брали участь керівники «ПриватБанку», банку «Надра», «ОТП-банку», «Укрексімбанку», «Альфа-банку», «Укрсіббанку», «Укрсоцбанку», «Укрінбанку»).

О.ШЛАПАК зазначив, що в ході наради банкіри висловлювали додаткові пропозиції до проекту плану, підготовленого головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

В.ЮЩЕНКО попросив присутніх протягом десяти днів завершити узагальнення антикризового плану в банківській сфері і пред`явити його суспільству та Президенту для того, «щоб люди були переконані, що банківське товариство твердо знає, які заходи необхідні на сьогоднішній день і твердо тримає руку на пульсі».