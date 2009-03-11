Тимошенко просять написати Путіну
Куніцин нагадав про борги РФ перед Пенсійним фондом
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сподівається, що голова Кабінету Міністрів України Юлія ТИМОШЕНКО звернеться до Уряду Російської Федерації з питання боргів Чорноморського флоту РФ перед Пенсійним фондом України.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні антикризової групи С.КУНІЦИН з цього приводу, зокрема, відзначив: «Ми повинні написати від прем`єр-міністра листа, щоб наш керівник уряду звернулася - це питання міжнародного порядку - до міністра оборони й до уряду Російської Федерації, оскільки заборгованість ЧФ РФ в ПФУ зросла з 3,4 млн. грн. до 3,6 млн. грн. І це з 10 млн. грн. загальної пенсійної недоплати по місту».
Як додав голова міста, керівництво міської адміністрації вже надсилало відповідного листа командуючому ЧФ РФ, а в Уряд РФ «ми безпосередньо не можемо звертатися, давайте через уряд України звернемося до прем`єра РФ, щоб шукали варіанти. Бо це вже непристойна сума».
Як додав С.КУНІЦИН, «плюс на ЧФ РФ 1,4 млн. грн. заборгованості з виплати зарплати, і про це також треба ставити питання». Крім того, як сказав голова адміністрації, «там під 1 тис. осіб виставляється на ринок праці (подані ЧФ РФ до міського центру зайнятості у списках на звільнення - УНІАН). Мало того, що вони викидаються, вони ж перестають бути платниками прибуткового, пенсійного й інших платежів».