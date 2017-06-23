Луценко анонсував подання на ще одного нардепа

Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначає, що процес очищення парламенту від хабарників триватиме. Про це він сказав на брифінгу у Житомирі після наради з прокурорами областей, передає "Українська правда". "Чи це кінець чистки у Верховній Раді? Ні, не кінець, найближчим часом ви почуєте ще одне повідомлення, а багатьох депутатів будемо рахувати по осені"", – сказав генпрокурор.

Читайте такожКомітет Ради до кінця сесії може розглянути зняття недоторканності з 5 нардепівВін підкреслив, що не полює на окремих політиків чи фракції. "Всі народні депутати, в діях яких є ознаки злочину, а прокурор вважає докази достатніми для підготовки до підозри, (клопотання) будуть підписані мною і внесені в зал", – сказав Луценко.

Він також детальніше розповів про останні подання на п'ятьох народних депутатів і зазначив, що "найпростіша ситуація" у "радикала" Андрія Лозового: йому просто достатньо сплатити податки.

"Лозовой, за даними фіскальної служби, підтвердженими державною експертизою, не сплатив податків у сумі 1,7 млн грн і військовий збір у розмірі ще понад 100 з лишнім тисяч гривень".

Генпрокурор нагадав приклад депутата Бобова, за яким подання про притягнення до відповідальності було скероване до парламенту, але потім відкликане через сплату нардепом податків у держбюджет. "Бо закон такий, що по ст. 212 "ухилення від податків" сплата податків означає закриття справи", – додав він.

За словами Луценка, сім'я Дейдея задекларувала приблизно 1,5 млн грн доходів, його дружина взяла позику приблизно на 3,5 млн грн, при цьому вони набули певного майна на суму 6 млн грн.

"САП вважав це незаконним збагаченням. Зараз докази мені пред'явлені. За наявними у слідства інформацією позика була фальшивою, змовною і фактично такою, що не відбулася. Таким чином це показує, що на доходи 1,5 млн грн Дейдей не міг придбати майно на 6 млн грн, тож це – незаконне збагачення", – пояснив Луценко.

Щодо депутата Олеся Довгого, то він, за даними слідства, на посаді секретаря Київської міської ради продавив рішення про незаконне виділення під забудову землі з міського заказника "Жуків Острів".