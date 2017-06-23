Луценко анонсував подання на ще одного нардепа
Він сказав, що очищення Ради від хабарників триватиме.
Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначає, що процес очищення парламенту від хабарників триватиме. Про це він сказав на брифінгу у Житомирі після наради з прокурорами областей, передає "Українська правда". "Чи це кінець чистки у Верховній Раді? Ні, не кінець, найближчим часом ви почуєте ще одне повідомлення, а багатьох депутатів будемо рахувати по осені"", – сказав генпрокурор.
Читайте такожКомітет Ради до кінця сесії може розглянути зняття недоторканності з 5 нардепівВін підкреслив, що не полює на окремих політиків чи фракції. "Всі народні депутати, в діях яких є ознаки злочину, а прокурор вважає докази достатніми для підготовки до підозри, (клопотання) будуть підписані мною і внесені в зал", – сказав Луценко.
Він також детальніше розповів про останні подання на п'ятьох народних депутатів і зазначив, що "найпростіша ситуація" у "радикала" Андрія Лозового: йому просто достатньо сплатити податки.
"Лозовой, за даними фіскальної служби, підтвердженими державною експертизою, не сплатив податків у сумі 1,7 млн грн і військовий збір у розмірі ще понад 100 з лишнім тисяч гривень".
Генпрокурор нагадав приклад депутата Бобова, за яким подання про притягнення до відповідальності було скероване до парламенту, але потім відкликане через сплату нардепом податків у держбюджет. "Бо закон такий, що по ст. 212 "ухилення від податків" сплата податків означає закриття справи", – додав він.
За словами Луценка, сім'я Дейдея задекларувала приблизно 1,5 млн грн доходів, його дружина взяла позику приблизно на 3,5 млн грн, при цьому вони набули певного майна на суму 6 млн грн.
"САП вважав це незаконним збагаченням. Зараз докази мені пред'явлені. За наявними у слідства інформацією позика була фальшивою, змовною і фактично такою, що не відбулася. Таким чином це показує, що на доходи 1,5 млн грн Дейдей не міг придбати майно на 6 млн грн, тож це – незаконне збагачення", – пояснив Луценко.
Щодо депутата Олеся Довгого, то він, за даними слідства, на посаді секретаря Київської міської ради продавив рішення про незаконне виділення під забудову землі з міського заказника "Жуків Острів".