Четверо із п'яти: у Раді з'явились майже всі нардепи, яких можуть позбавити недоторканності

Сьогодні, 22 червня, на роботу у Верховну Раду прийшли четверо із п’яти підозрюваних парламентарів, пише ТСН.

Видання зазначає, що винятком став лише представник "Народного фронту" Євген Дейдей, який за версією слідства, за два роки депутатства нажив майна на 6 мільйонів гривень, що у чотири рази перевищує офіційні прибутки нардепа. При цьому Дейдей прогулює засідання давно, аргументуючи свою відсутність у парламенті перебуванням фронті.

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Також не коментує зацікавленості правоохоронцями власною персоною і нардеп Олесь Довгий. Термін давності його справи про незаконне відчуження Київрадою заповідних земель острова Жукова спливає цієї осені. Як пише видання, Довгий лиш ненадовго показався у залі. При цьому ще один нардеп Сергій Березенко заявив, що про оборудки зі збитками на 81 мільйон гривень не пам’ятаю та попросив журналістів не займатись провокаціями.

"Я точно не пам'ятаю, що там було. Якщо я не помиляюсь, мені тоді взагалі було 19 чи 20 років", - сказав він.

У той же час своє обурення діями ГПУ висловив нардеп Андрій Лозовий, якого підозрюють в ухилянні від сплати податків майже на 2 мільйони гривень. Слідчих від винуватить у перевищенні службових обов'язків.

Обурені звинуваченнями і обидва фігуранти бурштинової справи – представник БПП Борислав Розенблат і НФ Максим Поляков. Вони пояснюють, що про пільги для видобувачів бурштину клопотали, але не за хабарі.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках. Також Генпрокуратура направила до ВР подання на Дейдея, «в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн». Крім того, відомство просить ВР зняти недоторканність з Розенблата, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. дол.» та Полякова, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва». Поляков і Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.