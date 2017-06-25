В Україну наступного місяця приїде Держсекретар США Тіллерсон

Президент Петро Порошенко очікує найближчим часом візитів в Україну державного секретаря США Рекса Тіллерсона, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю.

«Ми чекаємо вже в липні візит державного секретаря США Тіллерсона до Києва, де будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні. Ми чекаємо візит генерального секретаря ООН Гутерріша. Ми чекаємо візит генерального секретаря Столтенберга, який також відбудеться в липні», - сказав Порошенко.

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«Ця активність є надзвичайно великою, і це дозволяє нам тримати солідарність і забезпечувати економічну співпрацю, підтримку реформ і покращення інвестиційного клімату», - додав президент України.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко заявляє про досягнення домовленості з міністром оборони США Джеймсом Меттісом щодо завершення підготовки угоди про надання Сполученими Штатами Україні оборонної зброї.