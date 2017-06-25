Порошенко заявляє про завершення підготовки угоди про надання Україні оборонної зброї від США

Президент Петро Порошенко заявляє про досягнення домовленості з міністром оборони США Джеймсом Меттісом щодо завершення підготовки угоди про надання Сполученими Штатами Україні оборонної зброї. Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам в неділю.

«Хочу окремо наголосити про зустріч в Пентагоні. Це просто емоційно: ти приходиш - вперше на сходах Пентагону звучить український гімн, є українські прапори, вишикувались представники всіх військ збройних сил США. І коли наша делегація була в Пентагоні, ми почули надихаючі слова міністра оборони США… Меттіса», - зазначив Порошенко.

За словами президента, глава Пентагону дуже добре проінформований про стан справ у Збройних Силах України.

«Ми пишаємося тим, що вам вдалося зробити, і ми пишаємося вашими збройними силами», - наводить слова Меттіса Порошенка.

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Глава держави наголосив, що під час переговорів у Пентагоні також був присутній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Він (глава Пентагону – УНІАН) каже: ми знаємо Віктора, це справжній герой, ми дуже тішимося тим, що вам вдалося зробити за три роки, ви маєте цим пишатися. Він (глава Пентагону – УНІАН) сказав про те, що це не просто жест ввічливості, це думка усіх американських експертів, радників, які зараз працюють, в тому числі і чотиризіркових генералів, в тому числі і колишніх керівників генерала Меттіса, які зараз працюють в ЗСУ. Він (глава Пентагону – УНІАН) каже, що я буду робити все можливе для того, щоб розширити нашу оборонну співпрацю, забезпечити вирішення питання про надання Україні оборонної зброї і це було великим успіхом», - повідомив Порошенко.

Він додав, що в Пентагоні, в кабінеті міністра оборони США є годинники, що показують час різних точок світу.

«По центру стоїть Київ, і це є дуже важлива характеристика того пріоритету, який Україна посідає, в тому числі в оборонній політиці США. І ми домовилися про те, що зараз завершується підготовка угоди про постачання оборонної зброї, завершується угода про військово-технічну співпрацю, щодо співпраці в науково-дослідних розробках і багато інших угод з оборонним відомством, які без цього візиту відкладалися б набагато довше», - підсумував президент України.

Як повідомляв УНІАН раніше, зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня. Після зустрічі Порошенко заявив, що обговорив з Трампом підтримку України у протидії російській агресії та подальшу санкційну політику щодо Москви.

За словами Порошенка, під час переговорів з Трампом було наголошено на підтримці територіальної цілісності України та продовженні санкційної політики щодо РФ. Своєю чергою у Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.