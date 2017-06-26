Камери "спіймали" момент нападу на офіс "Батьківщини" у Києві (відео)

15:07, 26 червня 2017
Політика
1597 0

СБУ запобігла підпалу офісу "Батьківщини" у столиці.

СБУ опублікувала відео камер спостереження, які зафіксували спробу підпалу офісу "Батьківщини" на вулиці Турівській, 13, у Києві.

Читайте такожНа Херсонщині СБУ попередила ініційований спецслужбами РФ теракт у будівлях Нацполіції

На відеозаписі видно, що інцидент зафіксували двома камерами: на першій видно, як чоловіки намагаються закинути у двір офісу пляшки із запалювальною сумішшю; на другій - трьох чоловіків біля входу офісу "Батьківщини".

Раніше в СБУ заявили, що запобігли підпалу офісу "Батьківщини", організованому російськими спецслужбами. Зловмисники були затримані сьогодні о 04:33 на місці злочину. "Вони були затримані на гарячому при спробі закидати офіс "Батьківщини" пляшками із запалювальною сумішшю", - йшлося у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #напад на офіс Батьківщини#офіс Батьківщини у Києві