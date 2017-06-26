Камери "спіймали" момент нападу на офіс "Батьківщини" у Києві (відео)

СБУ опублікувала відео камер спостереження, які зафіксували спробу підпалу офісу "Батьківщини" на вулиці Турівській, 13, у Києві.

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На відеозаписі видно, що інцидент зафіксували двома камерами: на першій видно, як чоловіки намагаються закинути у двір офісу пляшки із запалювальною сумішшю; на другій - трьох чоловіків біля входу офісу "Батьківщини".

Раніше в СБУ заявили, що запобігли підпалу офісу "Батьківщини", організованому російськими спецслужбами. Зловмисники були затримані сьогодні о 04:33 на місці злочину. "Вони були затримані на гарячому при спробі закидати офіс "Батьківщини" пляшками із запалювальною сумішшю", - йшлося у повідомленні.