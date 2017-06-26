Спецслужби РФ організували підпал офісу "Батьківщини" в Києві - СБУ (фото)

СБУ запобігла підпалу офісу “Батьківщини”, організованому російськими спецслужбами. Як передає кореспондент УНІАН, керівник департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Віктор Кононенко заявив, що безпосередні виконавці цієї провокації затримані.

Він розповів, що СБУ отримала оперативну інформацію про наміри спецслужб Російської Федерації створити в Україні штучні передумови для інспірування широкомасштабних акцій протесту.

“З цією метою особам, що переховуються на території Росії від українського правосуддя було поставлено завдання організувати напад з використанням вибухових пристроїв та запалювальних сумішей на офіс Всеукраїнського об'єднання “Батьківщина” у Києві. Задум російських спецслужб полягав у тому, щоб посварити вітчизняний політикум з державною владою та спровокувати акції протесту під час святкування Дня Конституції”, - сказав Кононенко.

Він також підкреслив, що про це керівник СБУ Василь Грицак поінформував президента України та керівництво “Батьківщини”.

За словами представника спецслужби, зловмисники були затримані сьогодні о 04:33 на місці злочину біля офісу “Батьківщини” на вулиці Турівській.

“Вони були затримані на гарячому при спробі закидати офіс “Батьківщини” пляшками із запалювальною сумішшю”, - зауважив Кононенко.

Він також розповів, що всі троє виконавців даного злочину затримані на місці його скоєння. Вони родом із Західної України.

“Вони прибули до столиці спеціально для скоєння злочину і після цього вже сьогодні зранку мали повернутися додому. За скоєння злочину вони мали отримати грошову винагороду від осіб, що переховуються на території Росії”, - сказав Коноененко.

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Він також додав, що наразі в СБУ не можуть оприлюднити прізвища виконавців, але зазначив, що двоє з трьох нападників раніше були причетні до організації акцій з блокування траси Київ — Рава-Руська 29 березня поточного року, а третій фігурант причетний до організації акцій 10 травня у Рівному.

Також Кононенко не назвав суму, яку пообіцяли виконавцям за підпал офісу “Батьківщини”, однак сказав, що мова йде не про десятки тисяч, а про тисячі доларів США для всіх трьох виконавців.

Також, говорячи про кураторів, що керували діями безпосередніх виконавців даної провокації, Кононенко повідомив, що безпосередньо керував діями провокаторів громадянин України, керівник громадського об'єднання “Наждак” Микола Дульський, який наразі переховується у Росії.

Як відомо, раніше на Донбасі СБУ ліквідувала російську агентурну мережу.