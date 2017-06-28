Україна і Румунія зацікавлені активізувати двосторонній діалог - посольство

Україна і Румунія зацікавлені активізувати двосторонній діалог між державами.

Про це повідомляє посольство України в Румунії у соціальній мережі Facebook.

"27 червня 2017 року посол України в Румунії Олександр Баньков зустрівся з Державним секретарем МЗС Румунії Віктором Мікулою з нагоди вручення копій вірчих грамот", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, посол України висловив вдячність за незмінну підтримку Румунією територіальної цілісності, суверенітету нашої держави, а також жорстку позицію щодо необхідності збереження санкцій проти РФ до виконання нею Мінських домовленостей.

"Сторони також обговорили порядок денний двосторонніх контактів на найближчу перспективу, зокрема, проведення українсько-румунської спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва та змішаної міжурядової комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. Висловлено обопільну налаштованість на подальшу активізацію двостороннього діалогу в інтересах обох держав", - зазначили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 4 квітня призначив Олександра Банькова надзвичайним і повноважним послом України в Румунії.